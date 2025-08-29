Solskjaer, Beşiktaş'tan rekorla gitti!

Haberin Devamı

İsviçreli takımlarına karşı galibiyeti bulunmayan Solksjaer bu seriyi Beşiktaş’ta da sürdürürken veda maçında kulübün tarihine geçen bir istatistiği de imza attı. Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 5 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, bunlarda 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Lausanne Solskjaer’in göreve başladığı Ocak 2025’ten bu yana Süper Lig ya da Avrupa kupalarındaki bir maçta Beşiktaş kalesine en fazla isabetli şut (8) çeken takım oldu.

BU SEZON HER MAÇTA GOL YEDi

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol yiyen Beşiktaş, Lausanne karşısında da kalesini kapatamadı. Kupa 2’de Shakhtar Donetsk’e 4-2 ve 2-0 kaybeden, Kupa 3’te St. Patricks’i 4-1 ve 3-2 ile geçen Kartal ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Lausanne’a karşı rövanşta da engel olamadı. Süper Lig’de Eyüpspor’u 2-1 mağlup eden siyah beyazlılar, 2’si UEFA Avrupa Ligi’nde, 4’ü Konferans Ligi’nde, 1’i de Süper Lig’de olmak üzere oynadığı 7 resmi maçta toplam 12 yedi.

