Solskjaer, Beşiktaş'taki salgını duyurdu: 'Tesiste el sıkmayı yasakladık!'

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında İrlanda ekibi St. Patrick’s'i saf dışı bırakan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Solskjaer'in açıklamaları;

"İŞLERİ ZORLAŞTIRDILAR AMA..."

"Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz."

"OYUNCULARIM İYİ CEVAP VERDİ"

Haberin Devamı

"Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik."

MUSTAFA HEKİMOĞLU SAKATLIĞI

"Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Umudumuz onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Fakat yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef aynı yerden sakatlandı."

"BU TÜR RAKİPLERE KARŞI OYNAMAK ZOR"

"Maçı kendimiz zorlaştırdık. Daha 20. saniyede penaltı verdik. Rakibimizin derin savunma yapacağını biliyorduk. Frikikten bir gol buldu rakibimiz. 2 kolay gol yedik. Oyuncularımın hakkını vermeliyim, devreye giderken 1 gol bulduk. Devrede taktiksel değişiklikler yaptık ve 2 güzel gol attık. Bugünkü maç, geçen hafta rakibimize karşı ne kadar iyi oynadığımızı gösterdi. Bu tür rakiplere karşı oynamak zor"

"HERKES VAN DIJK İSTER"

"Taktiksel olarak baskı prensibimiz, oyuncu grubuna göre belirleniyor. Önde baskı yapmak istiyoruz. Ancak, bakınca daha maçın 20. saniyesinde arkaya atılan toptan golü yedik. Daha iyi pres yapmalıyız. Herkes öndeyken arka alanı iyi savunma yapmalıyız. Her hoca defansta Van Dijk ister. Oyuncularımız pres yaparken gol fırsatı vermemeli. Gol yememek için presi doğru yapmalıyız. Biliyorum, çok fırsat veriyoruz. Bunu geliştirmeliyiz. İkinci yarı daha doğru presler yaptık ve önde daha çok top kazandık. Her maçta önde baskı yapmak isteriz. 90 dakika önde baskı yapılmaz. 34 maç boyunca önde baskı yapamayız."

Haberin Devamı

"BU SENE TAM TERSİ OLMASINI İSTİYORUZ"

"Umarım pazar günü taraftarımızı daha çok mutlu ederiz. 4 maç oynadık, 9 gol attık 9 gol yedik. 9 gol yemek kötü, düzeltmeliyiz. Şampiyon olmak isterse 1'den az gol yemeli, 2'den çok gol atmalıyız. Sezonun daha başı, erken zamanlar... Çok yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Sezonun altyapısını hazırlıyoruz kamplarda. Oyuncular bugün ağır, bacakları çok taze değil. Hafta içi de çok yoğun çalıştık. Kazanacağımızı düşünüyoruz, kazandık. Yaptığımız ağır idmanlar, sezon boyu bize yardımcı olacak. Çünkü geçen yıl Beşiktaş iyi başladı ama sonrasında işler kötüye gitti. Bu sene tam tersi olmasını istiyoruz. Orkun ve Tammy geç katıldı. Bugün takıma önemli katkılar sağlıyorlar. Pazar gününe hazır olacağız. Bunu biliyorum. Oyuncular sahada tutkulu. Sezon öncesi çok çalıştık. Fiziksel antrenörümüz oyuncuları sıkı çalıştırıyor. Sezon öncesi kampı uzun olmadı. En önemlisi takıma iyi yüklemek yapmak. Sezonu 1 Haziran'da bitirdik. 3.5 haftada çalıştık. Kısa zamanda çok yoğun çalışma yaptık."

Haberin Devamı

"FUTBOLDA HIZ ÇOK ÖNEMLİ"

"Felix, Emirhan, Gabi çok iyi stoperler. Rakibimiz 5-4-1 oynadı. Topu kolay verdik ve kontratak yedik. Topu rahat verip geriye koşuya çok hazır olmamızdı. İkinci golü frikikten yedik. Maça ağır başladık. Tammy ve Rafa bence önde çok iyi iş yapıyorlar ama kalecisine çok oynayan rakiplerde oraya ekstra 1 oyuncu atmak gerekiyor, arkada eksik kalıyorsunuz. Geçen maçı ve bu maçı kazandık ama gelişmemiz gerekiyor. Futbolda hız çok önemli. United'da Johnsen ve Stam ile oynuyorduk ve onları kimse geçemiyordu."

"TESİSTE EL SIKMAYI YASAKLADIK"

"Bugün yedek kulübemde Kartal, Salih ve Amir vardı. Kararımı diğer mevkideki oyuncuları yedek kulübesine koymak üzerine verdim. Hastaydı bir de, o yüzden İrlanda'ya gelememişti. Milot da kaçırmıştı. Bir salgın var. Umarım bu geçmiştir. Tesiste el sıkmayı yasakladık. Umarım bitecek bu salgın."

Haberin Devamı

"MUTLU DEĞİLDİM..."

"Oyunculara sessizce fısıldamadım soyunma odasında. Mutlu değildim. Bu şekilde olmaması gerektiğini söyledim. Daha çok savaşmamız gerektiğini belirttim. İkinci yarıya daha iyi başladık. Ancak biz maçlara 2-0 geride değil, gol atarak başlamalıyız."

TARAFTAR AÇIKLAMASI

"Ben taraftarla aramın zayıfladığını düşünüyorum. Hepsi pozitif. Beşiktaş büyük bir camia, beklenti yüksek. Geldiğimizde takım altıncı yedinciydi. Yıllardır kötü giden bir süreç vardı. Biz herkesin destekleyeceği takım inşa etmek istiyoruz. Çok fazla oyuncu getirdik, daha da getireceğiz. İnanç ve tutku gelecek. Taraftar bundan daha iyisini yüzde 100 görecek. Şu an harika değiliz ama sezonun başları. Daha iyi olacağız. Her maçı 4-0 kazanmak istiyoruz ama bu mümkün değil. Bazen rakipler de işi zorlaştırıyor. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Sürekli hücum etmek önemli ama biz bunu hak eden bir takım olmalıyız."

Haberin Devamı

"BASKIYI SEVİYORUM"

"Baskı daha iyi takım olmak için önemli. Baskıyı seviyorum, beklentilerin büyük olması hoşuma gidiyor. Oyuncularım eleştirileri kaldırmalı. Rafa, Joao, Mert ve Tammy bunu biliyor. Genç oyuncularım öğrenmeli. Bunu bir şekilde yapmalılar. Beşiktaş büyük bir camia ve buna uygun büyük takım kurmak. Yaptığımız işe güvenmeliyiz, ben güveniyorum. Beklenti canlı hissettiren bir şey. Baskıyı kaldıracak oyunculara ihtiyacımız var. Böyle bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Eleştiriyi kabul etmemiz lazım. Övülünce de parti yapayım demek değil, sürekli gelişmek zorundayız. Baskıyla başa çıkabilen bir oyuncu grubu gerekiyor. Yetenek önemli ama mental olarak eleştiriyi kaldırmak da çok önemli."