Solskjaer, Beşiktaş'taki değişimin sebebini açıkladı: 'Takımlar birlik olmadıkları zaman başarılı olamıyorlar'

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Maçın ardından Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Norveçli teknik adam, "Grupta lider olmak önemliydi. Çok iyi bir takımla oynadık. İyi şanslar yakaladık, pozisyonlar ürettik ama 1-0'dan sonra biraz yavaşladık diyebilirim. 2'yi 3'ü bulup maçı bitirmemiz gerektiğini düşünüyordum. Maç 65'te 1-1 oldu. Bunu yapmamamız lazım. Rafa gerçekten güzel bir gol attı" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ DEĞİŞİMİN SEBEBİNİ AÇIKLADI: BİRLİK VE BERABERLİK!

Kötü bir sezon geçiren Siyah-beyazlı takımın son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar sorulan Solskjaer, "Biz insanlarla çalışıyoruz, öncelikle bunun farkında olmak lazım. İlk geldiğimizde takımın durumu biraz kötüydü. Ufak tefek değişiklikler yaptık. Önemli olan herkesin Beşiktaş'ın değerini bilmesi. Oyuncuların kötü bir vücut dili göstermesini kabul etmiyorum. Yüzde yüzlerini verip istediklerinde oyundan çıkabilirler, çünkü yedek kulübesinde çok iyi oyuncularımız var. Aslında hocalığın büyüsü de herkesin beraber hareket ettiği bir takım yaratmak. Çok iyi takımlar görmüşüzdür ama birlik olmadıkları zaman başarılı olamıyorlar. Birlik ve beraberlik çok önemli. Taraftarların bizimle beraber olması da çok önemli" şeklinde konuştu.

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"ARROYO ÇOK HEYECAN VERİCİ, ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

Solskjaer son olarak Beşiktaş'ta ilk kez 11'de yer alan ve ilk golünü atan Keny Arroyo için, "Keny çok heyecan verici bir oyuncu, çok yetenekli. Ama yeni bir kıtaya geldi ve yavaş yavaş alışması gerekiyor. Özellikle önümüzdeki sezon daha iyi bir Keny görmek için çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.