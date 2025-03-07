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Solskjaer, Beşiktaş'a savunmayı öğretti!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Solskjaer
Solskjaer, Beşiktaşa savunmayı öğretti
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 07:00

Futbolculuğunda santrfor olan Solskjaer, Beşiktaş’ta işe defanstan başladı ve kolay gol yemeyen bir takım oluşturdu.

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Beşiktaş'ın başında çıktığı 9 resmi maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan teknik direktör Solskjaer’in bu grafiğinde defanstaki başarı önemli rol oynadı.

Siyah beyazlı takım bu periyotta kalesinde 6 gol görürken, maç başına 0.66 ortalama tutturdu.

9 karşılaşmanın 3’ünde kalesini gole kapatan Beşiktaş hiçbir maçta 1’den fazla gol yemedi.

Kartal ayrıca Solskjaer döneminde oynadığı karşılaşmalarda duran toplardan kalesinde gol görmedi. Beşiktaş, bu sezon Solskjaer’den önce çıktığı 29 resmi maçta ise 34 gole (ortalama 1.26) engel olamadı.

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Solskjaer, Beşiktaşa savunmayı öğretti

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#Beşiktaş#Süper Lig#Solskjaer

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