Solskjaer, Beşiktaş'a savunmayı öğretti!

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Beşiktaş'ın başında çıktığı 9 resmi maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan teknik direktör Solskjaer’in bu grafiğinde defanstaki başarı önemli rol oynadı.

Siyah beyazlı takım bu periyotta kalesinde 6 gol görürken, maç başına 0.66 ortalama tutturdu.

9 karşılaşmanın 3’ünde kalesini gole kapatan Beşiktaş hiçbir maçta 1’den fazla gol yemedi.

Kartal ayrıca Solskjaer döneminde oynadığı karşılaşmalarda duran toplardan kalesinde gol görmedi. Beşiktaş, bu sezon Solskjaer’den önce çıktığı 29 resmi maçta ise 34 gole (ortalama 1.26) engel olamadı.