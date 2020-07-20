Solhanspor, Serhat Fatih Uzun ile anlaştı

Kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirtti.

Bugüne kadar antrenör ile 11 oyuncu transfer ettiklerini ifade eden İslamoğlu, şunları kaydetti:



"Yeni sezonda iyi bir kadro ile mücadele etmek için yaptığımız çalışmalar neticesinde transferlerimizi büyük ölçüde tamamladık. Son olarak orta oyuncu Serhat Fatih Uzun ile anlaştık. Sporcumuzun kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık taraması yapıldıktan sonra çalışmalara başlanacak. Sezonun hayırlı ve sıkıntısız geçmesini diliyor, kulüplerimize başarılar diliyorum."

Yeşil-beyazlılar, daha önce antrenör Ahmet Reşat Arığ'ın yanı sıra Brezilyalı Matheus Krauchuk, Belaruslu Pavel Kuklinski, Muzaffer Yönet, Hasan Kaan Kar, Mert Nevzat Güneş, Orçun Ergün, Ali İhsan Heper, Burak Hazırol, Muhammet Delibaş ve Alper Özdemir ile anlaştığını duyurmuştu.

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