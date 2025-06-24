Sol kanada Gallo ve Baah!

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Transferde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, iki ismi yakın takibe aldı. Siyah beyazlıların scout şefi Eduard Graf’ın yönetime tavsiye ettiği bu iki ismin Lecce’de oynayan sol bek Antonino Gallo ile Genk forması giyen sol kanat oyuncusu Christopher Bonsu Baah olduğu öğrenildi.

Siyah beyazlı yönetimin bu iki oyuncu ile ilgili kulüpleriyle temasa geçeceği kaydedildi.

Bu oyunculardan 25 yaşındaki Gallo için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak. Baah için de kiralama seçeneği üstünde duruluyor.