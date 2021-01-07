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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sokratis transferinde Genoa rakip oldu

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Fenerbahçe, tıpkı Mesut Özil gibi Arsenal’da kadro dışı olan Sokratis’in transferinde de sona geldi.

Yunan stoperin sarı lacivertlilerle prensipte söz kestiği belirtilirken, İtalyan medyasına göre futbolcunun eski kulübü Genoa da transfer için devreye girdi.

Genoa’nın yıllık 3 milyon Euro’dan 2.5 senelik sözleşme teklif ettiği ifade edildi.

32 yaşındaki Sokratis’in Arsenal’la sözleşmesi Haziran 2021’de sona erecek.

Sokratis transferinde Genoa rakip oldu

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