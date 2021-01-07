Sokratis transferinde Genoa rakip oldu
Fenerbahçe, tıpkı Mesut Özil gibi Arsenal’da kadro dışı olan Sokratis’in transferinde de sona geldi.
Yunan stoperin sarı lacivertlilerle prensipte söz kestiği belirtilirken, İtalyan medyasına göre futbolcunun eski kulübü Genoa da transfer için devreye girdi.
Genoa’nın yıllık 3 milyon Euro’dan 2.5 senelik sözleşme teklif ettiği ifade edildi.
32 yaşındaki Sokratis’in Arsenal’la sözleşmesi Haziran 2021’de sona erecek.
Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle