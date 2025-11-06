×
Şoke eden olayın görüntüleri ortaya çıktı! AVM’de Papy Djilobodji’ye silah çekip şemsiye fırlattı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 10:57

Sarıyer’de Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji (36), bir AVM’de arkadaşıyla alışveriş yaptıktan sonra yürüyen merdivenlere yöneldi. Merdivenin başında arkadaşıyla konuşan futbolcu Djilobodji ile aşağı inmek isteyen Abdullah A. (36) arasında tartışma çıktı. Olayda Abdullah A.’nın futbolcuya silah çekmesi üzerine aralarındaki tartışma büyüdü. Abdullah A., bu kez de futbolcuya şemsiye fırlattıktan sonra üstüne yürüyüp itti. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştı. Futbolcuya silah çeken Abdullah A., polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer Ayazağa’da bulunan bir AVM’de 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DJİLOBODJİ İLE ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre Senegalli Milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM’deki mağazalardan alışveriş yaptı. Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM’den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.

SİLAH ÇEKİP ŞEMSİYE FIRLATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Abdullah A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağırışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.’yı yakaladı. Silahına el konulan Abdullah A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

