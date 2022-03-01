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Sokak futbolu turnuvası heyecanı 12 Mart’ta başlıyor

#Sokak Futbolu #Neymar Jr#Adana
Sokak futbolu turnuvası heyecanı 12 Mart’ta başlıyor

Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası 12 Mart'ta Adana'da yapılacak ilk elemeyle start alacak.

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Şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeden, birçok futbolseverin ter döktüğü organizasyonun Türkiye elemeleri bu sene 3 farklı şehirde yapılacak. Katar'daki büyük finale gitmek isteyen takımlar, ilk olarak Adana, Erzurum ve Trabzon'da elemeleri geçmeye çalışacak. Sokak futbolu heyecanının doyasıya yaşanacağı turnuvada Türkiye finali ise 27 Mart'ta yine Trabzon'da gerçekleştirilecek. Dev finalden şampiyon olarak ayrılacak takım Katar'da düzenlenecek Dünya Finali'ne giderek, Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr.'s Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Turnuvada gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor. Sahada beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

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#Sokak Futbolu#Neymar Jr#Adana

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