Sokak futbolu geri döndü

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Dünya’nın dört bir yanında düzenlenen turnuvanın Türkiye ayağındaki ilk eleme 12 Mart’ta Adana’da yapıldı. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan elemenin ardından Pura Vida ve Kuvayi Milliyespor takımları Türkiye Finali’nde mücadele etmeye hak kazandı. Katar’da düzenlenecek olan Dünya Finali’ne gitmek için Türkiye Finali’ne yükselmeye çalışan takımlar için diğer iki şehir elemesi 19 Mart’ta Erzurum’da ve 26 Mart’ta Trabzon’da gerçekleştirilecek.



Sokak futbolu, şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar ve geçmişin ruhunu özleyenler için geri döndü. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ta ilk eleme 12 Mart’ta Adana’da yapıldı. Elemede 27 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Finali’nde mücadele etmek isteyen 16 takım karşı karşıya gelirken, eleme maçlarında rakiplerine üstün gelen Pura Vida ve Kuvayi Milliyespor takımları dev finale ismini yazdırdı.



Katar’da düzenlenecek olan Dünya Finali’ne gitmek için Türkiye Finali’ne yükselmeye çalışan takımlar için diğer iki şehir elemesi 19 Mart’ta Erzurum’da ve 26 Mart’ta Trabzon’da gerçekleştirilecek. Bu elemelerde başarılı olan ekipler, 27 Mart’ta Trabzon’da gerçekleştirilecek Türkiye Finali’nde 2022 yılının şampiyonu olmak için mücadele edecek. Türkiye Finali’nde şampiyon olan takım Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını yakalayacak. Red Bull Neymar Jr’s Five’da dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler Redbull resmi sitesinden hayallerine doğru bir adım atabiliyor.