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Sofyan Amrabat'tan transfer itirafı: 'Erik ten Hag beni takımda tutmak istedi, Manchester United'dan ayrılma nedenimi bilmiyorum'

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#FENERBAHÇE#Sofyan Amrabat#UEFA AVRUPA LİGİ
Sofyan Amrabattan transfer itirafı: Erik ten Hag beni takımda tutmak istedi, Manchester Uniteddan ayrılma nedenimi bilmiyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 12:13

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat, Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'ın kendisini takımda tutmak istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, bu akşam İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Faslı yıldız Sofyan Amrabat, bu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İngiliz medyasından Daily Mail'e röportaj veren Amrabat, eski takımı olan Kırmızı-Şeytanlar ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı:

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"UMARIM BU MAÇI KAYBEDERLER"

Eski hoca ile ilgili itirafta bulunan Sofyan, "Erik ten Hag ile özel bir ilişkim var. Beni bu yaz takımda tutmak istedi, bu yüzden onun için en iyisini diliyorum ama Fenerbahçe maçı için değil. Umarım bu maçı kaybederler." dedi.

"AYRILMA NEDENİMİ BİLMİYORUM"

İngiliz ekibinden ayrılması ile ilgili de açıklama yapan Amrabat "Manchester United'dan ayrılma nedenimi bilmiyorum. Bunu futbol direktörü Jason Wilcox'a sormalısınız." ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE PERFORMANSI

28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 6 resmi maçta forma giydi ve 1 asist katkısında bulundu.

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#FENERBAHÇE#Sofyan Amrabat#UEFA AVRUPA LİGİ

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