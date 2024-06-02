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Sofyan Amrabat'tan sürpriz Galatasaray hamlesi

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#Transfer#Sofyan Amrabat#Galatasaray
Sofyan Amrabattan sürpriz Galatasaray hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray’ın geçen yıl Manchester United’ın devreye girmesiyle elinden kaçırdığı Sofyan Amrabat bu yıl da transferde sarı kırmızılıların gündeminde yer alırken Faslı yıldız ile ilgili olarak çarpıcı bir gelişme yaşandı. Amrabat sosyal medyadan Galatasaray Kulübü’nü takip etmeye başladı.

ADA’DA UMDUĞUNU BULAMADI

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur daha önce Sofyan Ambarat ile ilgili olarak “Büyük ölçüde anlaşmıştık. Harcama limitinin açılmasını bekliyorduk. Çarşamba akşamı Manchester United devreye girdi” açıklamasını yapmıştı. 20+5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Ada ekibinin yolunu tutan Ambarat, Manchester United’da 30 maça çıkarken gol ya da asist katkısında bulunamadı. Bonservisi Fiorentina’da bulunan 27 yaşındaki orta sahanın İtalyan ekibi ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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#Transfer#Sofyan Amrabat#Galatasaray

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