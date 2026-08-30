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Sofyan Amrabat'ın yeni takımı belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Sofyan Amrabat#Fenerbahçe#Transfer
Sofyan Amrabatın yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 10:12

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Sofyan Amrabat'ın yeni takımı belli oldu.

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Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

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Sofyan Amrabatın yeni takımı belli oldu

Sofyan Amrabat'ın ayrılığının duyurulmasının ardından Faslı oyuncunun yeni takımı da belli oldu. Hollanda basınından De Telegraaf'ta yer alan habere göre Ajax, Amrabat'la anlaşma sağladı.

Amrabat'ın Ajax'la 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

30 yaşındaki Faslı futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde toplam 45 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.

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#Sofyan Amrabat#Fenerbahçe#Transfer

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