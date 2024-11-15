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Sofyan Amrabat: Şampiyonluk için her şeyi yapacağız

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#Fenerbahçe#Amrabat#Mourinho
Sofyan Amrabat: Şampiyonluk için her şeyi yapacağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:00

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, taraftarlara seslendi.

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Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği futbolculardan Sofyan Amrabat, sarı lacivertli formayla şampiyonluk kazanmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kulübün YouTube kanalına konuşan Faslı yıldız, “Burada şu sözü vermek istiyorum; her gün savaşacağım, son saniyeye kadar mücadele edeceğim, rüyalarımızı inşallah gerçeğe dönüştürmek için. Sizlere inşallah kupalar kazandıracağız. Gerisi kader. Umarım kaderimizde bu yıl şampiyonluğa ulaşmak vardır” dedi.

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KALBİMİN SESİNİ DİNLEYİP FENERBAHÇE'YE GELDİM

Sarı lacivertli kulübe transfer sürecinin uzun sürdüğünü anlatan Amrabat, “Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım. Hissettiğim şeyler güzeldi. Aynı zamanda Mourinho ile de görüşmem oldu. Eğer Mourinho sizi çağırıyorsa, ona hayır demek çok zor. Başka kulüplerden aldığım teklifler de vardı ama aldığım karar hızlı ve netti. Bu büyük camiada oynamayı istedim ve yaptığım seçimden, burada olmaktan dolayı mutluyum Elhamdülillah” ifadelerini kullandı.

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#Fenerbahçe#Amrabat#Mourinho

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