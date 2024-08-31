Sofyan Amrabat resmen Fenerbahçe'de! İmza töreninde konuştu: 'Mourinho bana demişti: Bir gün mutlaka...'

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Fenerbahçe, Fiorentina'dan Faslı orta saha orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattı.

Sarı- lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Sofyan Amrabat, düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

ACUN ILICALI: SOFYAN BİZE İNANDI

Sofyan bize inandı. Biz de ona inandık. Sofyan Amrabat bu süreçte çok ciddi teklifler almasına rağmen bize verdiği sözden taviz vermedi. Son derece dik durdu. Fenerbahçe bugün sadece bir futbolcu değil, çok büyük bir karakter transfer etti.

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MOURINHO'NUN 1 NUMARASIYDI

Bizim için tarihi bir gün. Uzun zamandır hayalimiz olan, Fenerbahçe'de görmek istediğimiz Sofyan Amrabat'ı takımımıza kattık. Hocamız Jose Mourinho'nun 1 numarası Sofyan Amrabat'tı. Hocamıza yine en istediği oyuncuyu getirebildiğimiz için mutluyuz.

HER KURUŞU HESAPLIYORUZ

Bana 'Koy parayı al Acun.' diyorlar. Öyle bir sistem yok. Burada kurallar var. Finansal Fair-Play var. Bu sistem içerisinde satranç oynuyoruz. Her dakika, her kuruşu hesaplıyoruz.

AMRABAT 10 TEKLİF ALDI

Sofyan Amrabat 10 teklif aldı. Hepsini reddetti, dik durdu ve kulübüne sadece "ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dedi. Sadece son gün 3 İngiltere, 1 İspanya'dan toplam 4 transfer teklifi aldı. O dik durdu ve kazanan Fenerbahçe oldu.

TRANSFER SÜRECİ ZOR GEÇTİ

Transfer süreci benim için zor geçti. Şu anda bu yaz için vaktimin çok ciddi bölümünü kulüpte geçiriyorum ve bir yandan da bi kulüp sahibi olarak şunu söyleyebilirim, orada sistem böyle değil. Burada başkan olmadığım için operasyonun içine daha çok girmem gerekti. Sonu mutlu olunca insan çok mutlu olur ya onun mutluluğunu yaşıyorum. Transfer etmek istediğimiz futbolcuların hepsini transfer etmeyi başardık. Fenerbahçe farkı.

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SOFYAN AMRABAT: FENERBAHÇE İNANILMAZ BİR KULÜP

Burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Burada oynamak büyük bir sorumluluk. İlk görüştüğümüz andan beri kendimi ailenin bir parçası olarak hissediyorum.

MOURINHO İLE DİYALOĞU

Mourinho'nun da etkisi oldu. O sizi isterse 'Hayır' demek çok zor. Roma-Fiorentina maçından sonra 'Bir gün mutlaka seninle çalışmak isterim' dedi. Elhamdülillah bugün bir Fenerbahçe oyuncusuyum. O bir winner. Ben de bir winner oyuncuyum. Birlikte çok iyi işler yapacağız.

FRED'E ÖVGÜ

Takımın kalitesini çok beğendim. Kulübe teşekkür etmek istiyorum güçlü kadromuzdan ötürü. Hedefimiz daima ileri doğru olmalı. Fred fantastik bir oyuncu. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum. Onunla oynamak çok heyecan verici olacak.

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GALATASARAY'A SAYGIM VAR

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçmeyi tercih ederim. İyi hissettiğim için Fenerbahçe'yi seçtim. Bana teklif yapan tüm takımlar gibi Galatasaray'a da saygım var.