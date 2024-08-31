Sofyan Amrabat maçtan çıkıp Fenerbahçe’ye imza atmaya geldi

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6 numaraya transfer için uzun süredir uğraşan Fenerbahçe Sofyan Amrabat’ı kiraladı. Sarı lacivertlilerin Fiorentina ve Amrabat’la prensip anlaşmasına varmasının ardından Faslı yıldız öğleden sonra özel uçakla İstanbul’a geldi. Ayağının tozuyla Kadıköy’e giderek Alanyaspor maçını izleyen Amrabat bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalacak. 28 yaşındaki futbolcu Fiorentina ile bu sezon 2’si Konferans Ligi’nde 2’si Serie A’da 4 maça çıkarken hazır geldi. Hatta yıldız futbolcu önceki gün Macaristan’da Puskas Akademia ile uzatmalara gidip penaltılara kalan maçta 120 dakika daha sahada kaldı.