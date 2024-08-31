×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sofyan Amrabat maçtan çıkıp Fenerbahçe’ye imza atmaya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Sofyan Amrabat
Sofyan Amrabat maçtan çıkıp Fenerbahçe’ye imza atmaya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 07:00

Fiorentina ile bir önceki gece 120 dakika sahada kaldı, dün Kanarya için İstanbul’a geldi.

Haberin Devamı

6 numaraya transfer için uzun süredir uğraşan Fenerbahçe Sofyan Amrabat’ı kiraladı. Sarı lacivertlilerin Fiorentina ve Amrabat’la prensip anlaşmasına varmasının ardından Faslı yıldız öğleden sonra özel uçakla İstanbul’a geldi. Ayağının tozuyla Kadıköy’e giderek Alanyaspor maçını izleyen Amrabat bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalacak. 28 yaşındaki futbolcu Fiorentina ile bu sezon 2’si Konferans Ligi’nde 2’si Serie A’da 4 maça çıkarken hazır geldi. Hatta yıldız futbolcu önceki gün Macaristan’da Puskas Akademia ile uzatmalara gidip penaltılara kalan maçta 120 dakika daha sahada kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Sofyan Amrabat

BAKMADAN GEÇME!