Sofyan Amrabat: Galatasaray'dan da teklif aldım! Kalbimin sesini dinleyip Fenerbahçe'ye geldim

Haberin Devamı

Haber Global'e konuşan Faslı futbolcu, "Açıkçası çok fazla teklif almıştım. Galatasaray ile de bir görüşmem oldu. Ama Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum" dedi.

2012-15 yılları arasında Galatasaray forması giyen ağabeyi Nordin’den Türkiye hakkında sık sık bilgi aldığını ifade eden Sofyan Amrabat, “Ağabeyimle sürekli irtibattayım. Her şeyden konuşuyoruz. Kendisi bana Türkiye, İstanbul, lig ve Fenerbahçe’yle alakalı bilgiler verdi. ‘Transfer için karar verirken kalbinin sesini dinle’ dedi ve ben de öyle yaptım” diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUKLAR İSTİYORUZ"

Fenerbahçe’nin hedefleriyle ilgili de konuşan Amrabat, “Hedefim burada kazanabildiğim kadar kupa kazanmak. Şampiyonluk kazanmak için savaşacağız. Ben buraya uyumaya, tatil yapmaya gelmedim. Taraftarlarımızı mutlu etmeye, ligi kazanmaya geldim. Avrupa’da da başarı istiyoruz. Avrupa Ligi’nde şu an favori değiliz. Güçlü takımlar var. Avrupa’da sessiz bir şekilde ilerlemek, sürpriz yapmak anlamlı olacaktır. Bir rüyamız var, neden olmasın” dedi.

Haberin Devamı

Amrabat'ın diğer sözleri şu şekilde:

"ACUN ILICALI İLE SÜREKLİ GÖRÜŞTÜK"

Onunla yaptığımız telefon görüşmelerinde genelde Acun Bey uçak yolculuğundaydı. Fenerbahçe’nin büyük bir aile olduğunu kendisiyle konuşmalarım sırasında anladım. Kendisiyle 3-4 günde bir konuşuyorduk. Konuşmalar ilerledikçe buraya gelme konusunda daha istekli oldum. İnsanların sizin için uğraşması önemli faktörlerdir. Taraftarlarımız da beni çok istedi. Taraftarlarımız için buraya gelmemin güzel bir his olacağını düşündüm. Mario Branco, Sayın Başkan Ali Koç ve hocamız da beni çok istedi. Gün sonunda da karar vermem kolaylaştı, gördüğüm sevgi karşısında.

"MOURINHO NASIL YÖNETMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR"

Mourinho özel birisi. Onunla aramda güzel bir iletişim söz konusu. Böyle bir hocanının sizi istemesi çok özel duygular. Gelme sebeplerimden birisi buydu. Kazanmak isteyen bir oyuncuyum kendisi de öyle. Beraber başarılı olacağımızı umuyorum. Kendisi harika bir teknik adam. Onunla olduğumuz için çok mutluyuz. Harika bir teknik direktör. Herkesle iletişimi güçlü. Oyuncuları, atmosferi nasıl yönetmesi gerektiğini biliyor. Oynamayan oyuncular kendilerini iyi hissetmez ama Mourinho herkesi hazır ve zinde tutuyor. Herkes takıma yardım etmeye hazır bu da aile olduğumuzu gösteriyor.

Haberin Devamı

TAKIMIN 'EN'LERİ

Takımın en komiği: Masörümüz Özkan

En çalışkanı: Bartuğ Elmaz, Yusuf ve Levent Mercan. Çok çalışıyorlar, büyük saygı duyuyorum.

En kötü giyineni: Becao

En iyi giyineni: Tadic. Ama çılgınca. Sürekli takım elbise giyiyor.

En çok yemek yiyeni: Mert Müldür.

En cömerti: Oğuz Aydın.

En cimrisi: Söylemesi zor, daha yeni geldim, daha sonra söylerim.