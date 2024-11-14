Sofyan Amrabat Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı: 'Jose Mourinho ile görüştük, ona hayır demek çok zor'

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Yaz transfer döneminde Fiorentina'dan Fenerbahçe'ye katılan Sofyan Amrabat kişisel hayatı, transfer süreci ve Fenerbahçe ile şampiyonluk ihtimallerini kulübün YouTube kanalında anlattı.

BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Her maç öncesi aynı şeyleri yaptığından bahseden tecrübeli orta saha, "Aslında aynı şeyleri yapmayı seviyorum. Örneğin; maçtan bir gün önceki akşam daima magnezyumlu sıcak banyo yapıyorum; kaslarımı, vücudumu ve zihnimi dinlendirmek için. 30 dakika ne telefonla ne de başka bir şeyle ilgileniyorum. Bu şekilde dinleniyor ve rahatlıyorum. 'Benim zamanım' olarak da adlandırabiliriz bunu. Bunu senelerdir yapıyorum, iyi hissettiriyor. Tabii ki beslenme şekli de önemli, maçtan bir önce karbonhidrat alımı için makarna yiyorum. Tavuk veya et yiyorum sebzeyle birlikte. Sahip olduğum en büyük rutinim bu." diye konuştu.

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TRANSFER SÜRECİNİ ANLATTI

Fenerbahçe'ye transfer olduğu sürecin de oldukça uzun sürdüğünü belirten Amrabat, "Seçimlerimi hep kalbimin sesini dinleyerek yaptım. Hissettiğim şeyler güzeldi. Acun Bey'le iletişim halindeydik. Aynı zamanda Mourinho ile de görüşmem oldu. Eğer Mourinho sizi çağırıyorsa ki, o özel biri, herkes onu gayet iyi tanıyor, ona hayır demek çok zor. En önemlisi Fenerbahçe'ydi elbette. İsmim Fenerbahçe'yle anıldığı günden beri her gün Fenerbahçe taraftarlarından binlerce mesaj aldım. Başka kulüplerden aldığım teklifler de vardı ama aldığım karar hızlı ve netti. Bu büyük camiada oynamayı istedim ve yaptığım seçimden, burada olmaktan dolayı mutluyum Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğinden bahseden Amrabat, "Burada şu sözü vermek istiyorum; her gün savaşacağım, son saniyeye kadar mücadele edeceğim, rüyalarımızı inşallah gerçeğe dönüştürmek için. Sizlere inşallah kupalar kazandıracağız, bunu çok istiyoruz, inşallah şampiyon olacağız. Bunun için her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Gerisi kader. Umarım kaderimizde bu yıl şampiyonluğa ulaşmak vardır." diye konuştu.