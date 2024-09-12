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Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Sofyan Amrabat
Sofyan Amrabat, Fenerbahçede ilk antrenmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 13:39

Fenerbahçe'nin yeni transferi, Faslı orta saha Sofyan Amrabat, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Sofyan Amrabat

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