Sofoklis Schortsanitis’ten Ergin Ataman açıklaması: ‘Oyunculara karşı davranış şeklini sevmiyorum!’

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Eski Yunan basketbolcu Sofoklis Schortsanitis, SDNA'ya verdiği röportajda Ergin Ataman hakkında konuştu.

Schortsanitis'in açıklamaları şu şekilde:

"Ergin Ataman’ın takımında oynama fırsatım olmuştu. Benimle iletişime geçti ancak onun için oynamak istemediğimi söyledim. Bu, Maccabi Tel Aviv'e gitmeden önceydi. Oyunculara karşı davranış şeklini sevmiyorum. Bu bir karakter meselesi.

Hatta menajerime, ‘Onunla çalışırsam ikinci maçta kavga ederiz’ dedim. Onun takımında antrenman yaparsam kavga ederdik. Bundan hiç şüphem yok. Bir şeyden hoşlanmadığında oyunculara karşı sergilediği tavırlara bakılırsa, aramızda kesinlikle kötü bir olay yaşanırdı." ifadelerini kullandı.