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Sofoklis Schortsanitis’ten Ergin Ataman açıklaması: ‘Oyunculara karşı davranış şeklini sevmiyorum!’

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#Sofoklis Schortsanitis#Ergin Ataman#Basketbol
Sofoklis Schortsanitis’ten Ergin Ataman açıklaması: ‘Oyunculara karşı davranış şeklini sevmiyorum’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 15:18

Sofoklis Schortsanitis, Ergin Ataman ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Eski Yunan basketbolcu Sofoklis Schortsanitis, SDNA'ya verdiği röportajda Ergin Ataman hakkında konuştu.

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Schortsanitis'in açıklamaları şu şekilde:

"Ergin Ataman’ın takımında oynama fırsatım olmuştu. Benimle iletişime geçti ancak onun için oynamak istemediğimi söyledim. Bu, Maccabi Tel Aviv'e gitmeden önceydi. Oyunculara karşı davranış şeklini sevmiyorum. Bu bir karakter meselesi.

Sofoklis Schortsanitis’ten Ergin Ataman açıklaması: ‘Oyunculara karşı davranış şeklini sevmiyorum’

Hatta menajerime, ‘Onunla çalışırsam ikinci maçta kavga ederiz’ dedim. Onun takımında antrenman yaparsam kavga ederdik. Bundan hiç şüphem yok. Bir şeyden hoşlanmadığında oyunculara karşı sergilediği tavırlara bakılırsa, aramızda kesinlikle kötü bir olay yaşanırdı." ifadelerini kullandı.

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#Sofoklis Schortsanitis#Ergin Ataman#Basketbol

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