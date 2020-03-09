Sofiane Feghouli, Galatasaray'da 100. maçında yıldızlaştı!
Galatasaraylı Feghouli, dün sarı kırmızılı formayla 100’üncü resmi maçını oynadı.
Maçın 14. dakikasında Falcao’ya ‘al da at’ dercesine nefis bir asist yapan Cezayirli yıldız, 37’de bu kez Kolombiyalı futbolcunun kafayla indirdiği topu filelere göndererek Galatasaray’ı 2-1 öne geçirdi.
30 yaşındaki Feghouli, Galatasaray formasıyla oynadığı 100 maçta topam 26 gol atarken, 22 de asist yaptı.
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