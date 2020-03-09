MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSofiane Feghouli, Galatasaray'da 100. maçında yıldızlaştı!
GeriFutbol Sofiane Feghouli, Galatasaray'da 100. maçında yıldızlaştı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Sofiane Feghouli, Galatasaray'da 100. maçında yıldızlaştı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sofiane Feghouli, Galatasaray'da 100. maçında yıldızlaştı!
Abone Olgoogle-news

Galatasaraylı Feghouli, dün sarı kırmızılı formayla 100’üncü resmi maçını oynadı.

Maçın 14. dakikasında Falcao’ya ‘al da at’ dercesine nefis bir asist yapan Cezayirli yıldız, 37’de bu kez Kolombiyalı futbolcunun kafayla indirdiği topu filelere göndererek Galatasaray’ı 2-1 öne geçirdi.

30 yaşındaki Feghouli, Galatasaray formasıyla oynadığı 100 maçta topam 26 gol atarken, 22 de asist yaptı.

Sofiane Feghouli, Galatasarayda 100. maçında yıldızlaştı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle