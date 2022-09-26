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Sofiane Feghouli doğruladı: "Avukatıma ilettim"

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#Sofiane Feghouli#Galatasaray#FIFA
Sofiane Feghouli doğruladı: Avukatıma ilettim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 22:52

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ettiğini doğruladı.

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Sarı kırmızılı takımla yollarını ayıran Sofiane Feghouli, kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönünde çıkan haberlerin doğru olduğunu duyurdu.

Galatasaray'dan alacakları için avukatına gerekeni yapmasını söylediğini belirten Feghouli, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkansızdı. Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim." dedi.

GECİKME FAİZİ İŞLETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Burak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu, birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti.

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GALATASARAY'DA NE YAPTI?

2017'de West Ham'dan 4.25 milyon Euro'ya transfer edilen Sofiane Feghouli, Galatasaray'da yıllık 3.85 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme imzalamıştı.

Tecrübeli isim Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 138 maça çıktı.

Feghouli, 138 karşılaşmada 30 gol attı ve 31 asist yaptı.

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#Sofiane Feghouli#Galatasaray#FIFA

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