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GeriFutbol Sofiane Feghouli 3. kez baba oldu
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Sofiane Feghouli 3. kez baba oldu

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Sofiane Feghouli 3. kez baba oldu
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Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba oldu.

Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba olma heyecanını yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun bugün dünyaya gözlerini açan bebeğine ise Mohamed ismi verdi.

Galatasaray kulübü, Feghouli için şu mesajı yayımladı:

"Üçüncü çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz."

Sofiane Feghouli 3. kez baba oldu

Sofiane Feghouli 3. kez baba oldu

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