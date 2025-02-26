Sociedad-Real Madrid karşılıklı gole sahne olur, Liverpool VE MANU evinde kazanır! İşte Misli’den günün şampiyon tercihleri

Haberin Devamı

Real Sociedad-Real Madrid: Karşılıklı Gol Var (1.55 yerine 1.58)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet & Canlı İzle” seçenekleri bulunan Real Sociedad-Real Madrid karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal, karşılıklı goller olmasını bekliyor.

Misli Yazarı Alper Öcal’ın Yorumu

Kupada önemli maç öncesi ev sahibi Sociedad son altı maçında beş galibiyet alarak formda bir dönem geçiriyor. Imanol Alguacil'in takımı, son olarak Osasuna'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ancak Sucic kadroda yer almayacak. Nayef Aguerd'in sakatlığı da savunmada bir başka eksik. Real Madrid'de ise Bellingham takıma dönüyor. Madrid ekibi, son lig maçında Girona'yı 2-0 yenerek yükselişini sürdürdü ve son 4 maçında 3 kez kazandı. Sociedad'da son iki maçta ofansif olarak bir kıpırdama var. Rakipler düşük profilli olsa da 8 gol attılar. Real Madrid kupada kolay gol yiyor. İki takımdan da gol bekliyorum.

Haberin Devamı

Liverpool-Newcastle United: Maç Sonucu 1 (1.33 yerine 1.39)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Liverpool-Newcastle United karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun’un tahmini, ev sahibi ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Liverpool en yakın takipçisi ile puan farkını 11’e yükseltti hafta sonu Manchester City deplasmanından da 3 puanla dönerek. Newcastle da 4-3 ile geçti ligin flaş takımı Forest’ı evinde. Ancak onlar da City deplasmanında farklı kaybetmişlerdi. Liverpool’un kazanma geleneği ve Salah’ın formu tam gaz devam ediyor. Bu maçta da ev sahibi açık ara favori. Rakibine ligde 16 maçtır yenilmiyor. Evindeki son 17 resmi maçta 15 galibiyet aldı. Bu maçı da kazanacaklarını düşünüyorum.

Manchester United-Ipswich Town: Maç Sonucu 1 (1.35 yerine 1.39)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Manchester United-Ipswich Town karşılaşmasında Misli yazarı Halil Demirkan, maçın Manchester United galibiyetiyle sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Halil Demirkan’ın Yorumu

Amorim yönetimindeki M. United, Kötü gidişatını devam ettiriyor. Yeni teknik direktörüyle hedeflenen reaksiyonu veremeyen M. United, hafta sonunda Everton ile 2-2 berabere kalmıştı. Küme düşme hattının 3 basamak üzerinde bulunan M. United, ligde 3 maçtır kazanamıyor. ManU, zayıf rakibi karşısında hem kötü gidişatını sonlandırmak hem de orta sıralara doğru yükselmenin hedefinde olacak. Premier Lig'e bu sezon yükselen Ipswich ise küme düşme hattında bulunuyor. Kadro kalitesi olarak kısıtlı bir ekip olan Ipswich, hafta sonunda Tottenham'a 4 golle mağlup olmuştu. Deplasman ekibinin ManU karşısında da işi zor olacak. Tercihim MS 1.

Haberin Devamı

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak, Misli’nin üyelerine sunduğu Şampiyon Oran kampanyasından yararlanın! Daha yüksek oranlarla daha fazla kazanma şansını yakalayın!

Misli’den yeni üyelere 500 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın. Şampiyon oranlar ile maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...