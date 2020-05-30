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GeriFutbol Sochaux, Clermont'tan Joseph Lopy'yi kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 23:38,Son Güncelleme:

Sochaux, Clermont'tan Joseph Lopy'yi kadrosuna kattı

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Sochaux, Clermont'tan Joseph Lopy'yi kadrosuna kattı
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Fransa 2. Lig takımlarından Sochaux, Clermont Foot'ta forma giyen Senegalli eski oyuncusu Joseph Lopy'yi kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 2023'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geçen sezon Clermont Foot 63 forması giyen Lopy, 2011'den 2015'e kadar Sochaux takımının alt ve as takımında oynamıştı.

Sochaux, Clermonttan Joseph Lopyyi kadrosuna kattı

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