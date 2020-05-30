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Sochaux, Clermont'tan Joseph Lopy'yi kadrosuna kattı
Fransa 2. Lig takımlarından Sochaux, Clermont Foot'ta forma giyen Senegalli eski oyuncusu Joseph Lopy'yi kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 2023'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Geçen sezon Clermont Foot 63 forması giyen Lopy, 2011'den 2015'e kadar Sochaux takımının alt ve as takımında oynamıştı.
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