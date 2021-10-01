Soccer Manager 2022 ne zaman çıkacak?

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Soccer Manager 2022 oyunu Ekim ayı içerisinde oyunseverlerin erişimine açılacak. Soccer Manager 2022 oyununu ön erişime açan şirket, oyunun erişime açılmasının ardından kullanıcılara dağıtıma başlayacak. Oyunun önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. İşte, Soccer Manager 2022 özellikleri:



Futbol Menajerlik Oyunu

* 35 ülkeden 800’den fazla kulüp arasından seçimini yap.

* Benzersiz 3 boyutlu animasyonlarla futbol stadyumunu ve tesisleri geliştir.

* Kulüp tesislerinde en yetenekli oyuncuları geliştir.

* Futbol menajerliğinde elde edeceğiniz başarının karşılığında en önemli takımlardan alacağın tekliflerle menajerlik kariyerinde ilerle.



Futbol Takım Oluşturucusu

* Futbol yıldızlarını al ve sat: kapsamlı transfer piyasasında kimi alıp kimi satacağına karar ver.

* Yeni yetenekleri ve kendisini kanıtlamış yıldızları bul.

* Takımının antrenmanlarını yönet ve oyuncularından en iyi verimi al.

* Hayallerinizde takımı oluştur ve her maç öncesi dizilişe ve kadroya karar ver.



3 Boyutlu Futbol Maçları

* Futbol oyunlarını gerçekçi 3 boyutlu simülasyonla izle.

* Strateji oyunları: maç esnasında taktik değişiklikler yaparak rakibine karşı hamleler yap.

* Maç esnasında ve sonrasında ayrıntılı istatistiklerle takımının performansını analiz et.



Fantezi Futbol Menajer

* Aldığın kararlar yönetim kurulunun, oyuncuların ve hatta taraftarların tavrı üzerinde etkili olacak.

* Gerçekçi futbol oyunu ekonomisi ile simülasyon oyunları

* Futbol takımları ve oyuncuları kapsamlı menajer oyunları veri tabanımızdan oluşturulmuştur.