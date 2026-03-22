Sneijder'den Liverpool'a yaylım ateşi: 'Galatasaray ırkçılık yapmaz, kopan parmağın hesabını verin!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Liverpool'a elendiği karşılaşmaya damga vuran olay Noa Lang ve Victor Osimhen'in sakatlığı olmuştu.

Reklam panosuna eli sıkışan Noa Lang, İngiliz kulübünün ihmalkarlığı nedeniyle yara aldı ve ameliyat oldu.

Victor Osimhen'in ise kolunda kırık meydana geldi. Nijeryalı futbolcu ameliyat olacak.

LIVERPOOL'DAN 'IRKÇILIK' İDDİASI

Karşılaşmanın ilk yarısında Ibrahima Konate ile girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanan Osimhen için sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada tepki gösterdi. Ibrahima Konate'nin sosyal medya hesaplarına birçok yorum gelirken, Liverpool tarafı konuyu 'ırkçılığa' çekti.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada Konate'nin sosyal medyada ırkçı tacize uğradığı iddia edildi.

Yapılan açıklamada, "Liverpool FC, sosyal medyada Ibrahima Konate'ye yöneltilen alçakça ve iğrenç ırkçı tacizden dehşete düşmüş ve tiksinti duymaktadır. Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Bu davranış insanlık dışı, korkakça ve nefretten kaynaklanıyor. Irkçılığın futbolda, toplumda ve hiçbir yerde yeri yoktur. Sosyal medya şirketleri sorumluluk almalı ve hemen harekete geçmelidir. Bu platformlar, bu tür tacizleri önlemek için gerekli güce, teknolojiye ve kaynaklara sahiptir, ancak çoğu zaman bunu yapmamaktadır. Irkçı nefretin kontrolsüz bir şekilde yayılmasına izin vermek bir tercihtir ve bu tercih, futbol dünyasındaki oyunculara, ailelere ve topluluklara zarar vermeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN TAZMİNAT DAVASI

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Noa Lang'ın yaşadığı sakatlığın ardından UEFA'ya tazminat davası açacaklarını söylemişti.

Konuyla ilgili de konuşan Yazgan, "Liverpool özür bile dilememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz." sözlerini sarf etmişti.

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

UEFA sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA, Galatasaray oyuncusu Noa Lang'ın başına gelen talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi ve benzer riskleri tespit etmek amacıyla gelecek tüm maçlarda LED ekranlar da dahil olmak üzere saha kenarındaki düzenlemeleri gözden geçirecek ve gerekirse kulüplerden uygun önlemleri almasını isteyecektir. Noa Lang'a tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz." denilmişti.

SNEIJDER: 'HESAP VERİN!'

Liverpool'un söz konusu iddialarına yönelik bir yanıt da sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcusu Wesley Sneijder'den geldi.

Hollandalı yıldız, "Galatasaray, dünyada ırkçılığa bulaşacak son kulüptür. Liverpool daha da çirkinleşmeyi bırakmalı ve Noa Lang'in kopmuş parmağının hesabını vermeli." sözleriyle yüklendi.

