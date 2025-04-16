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Sneijder'den Galatasaray taraftarına mesaj: 'Yakın zamanda görüşmek istiyorum!'

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#Galatasaray#Wesley Sneijder#Inter-Bayern Münih
Sneijderden Galatasaray taraftarına mesaj: Yakın zamanda görüşmek istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 21:47

Galatasaray'ın eski Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder, Inter - Bayern Münih maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Inter ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Wesley Sneijder açıklamalar yaptı.

TrtSpor yayınına katılan Hollandalı yıldız, efsaneleştiği Inter ile ilgili, “Yeniden burada olmaktan dolayı mutluyum. Bugün burada anılarımı tazeliyorum. Inter çok avantajlı ama daha bitmedi. Inzaghi ne yapmak istediğini bilen, harika bir hoca" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a da değinen Sneijder, "Galatasaray taraftarlarına söyleyeceklerim var. Hepinizi çok seviyorum. Yakın zamanda sizinle görüşmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

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#Galatasaray#Wesley Sneijder#Inter-Bayern Münih

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