SMA hastası Pamir için dev kulüplerden birlik! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Beşiktaş Youtube kanalında Başkan Ahmet Nur Çebi'nin katıldığı yayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de yer aldı.

SMA hastası Pamir bebeğe destek olmak amacıyla üç kulüp başkanları önemli mesajlar verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi "İnşallah bir yayının sonucunda başarılı bir yardım toplarız. Futbol camiasına, katılımcılara ve sayın başkanlara saygı ve selamlarını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Baba kız olarak teşekkür ederim sizi. Pamir gibi ülkemizde ne yazık ki onlarca çocuğumuz var. Bu hastalık için tedavi yöntemi bulunmuş Amerika'da. Bizim de hastanelerimiz var. Tedavi yöntemleri arasında en pahalı olan yöntemlerden biri. O yüzden yaptığınız kampanyaya toplanan paralar çok kaydadeğer ama yetmiyor. İnşallah bu akşam arayı kapatmamız lazım. Çok az süre kaldı. 600 bin dolar fark var yanılmıyorsam." şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Batıda çok gelişmiş dernekler var. SMA hastalığı için dernek kurulması gerekir. Daha birçok hastalıklar için de. Ali başkanımın da ifade ettiği gibi her şeyi devlette beklememek gerekir. Toplumsal irade göstermemiz gerekiyor. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ben de maddi olarak elimden geleni yapacağım. Sizi tebrik ediyorum. Buradan kamuoyuna sesleniyorum." dedi.

Mustafa Cengiz'in "Bu arada basketbol maçına gidiyorum. Bize şans dileyin." ifadelerine Ali Koç, "Yolunuz açık olsun başkanım", Ahmet Nur Çebi ise "Başarılar başkanım" şeklinde yanıt verdi.