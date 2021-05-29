SMA hastası Ahmet Çatlı bebek için son 33 gün, UltrAslan'dan destek

Ahmet bebek ve ailesi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyurular ve canlı yayınlarla yardım bekliyor.

Hedeflenen miktarın yüzde 65’inin toplandığı belirtilirken Galatasaray taraftar grubu UltrAslan Alanya da bugün 21.00’da Ahmet bebek için Instagram üzerinden yardım kampanyasını içeren canlı yayın yapacağını duyurdu. Farklı isimlerin katılacağı yayında Ahmet bebek için toplanacak yardım büyük önem taşıyor.

Valilik İzinli İBAN: TR55 0001 0019 4096 8547 1650 01 (Ziraat Bankası / Alıcı: Ahmet Çatlı)



Instagram Hesabı: @BEHOPEFORAHMET