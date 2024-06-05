Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi maçı!

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FIVB Milletler Ligi organizasyonunun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştiriliyor. A Milli Erkek Voleybol Takımımız ise bugün Slovenya ile karşı karşıya geliyor. Slovenya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta? sorusu da sporseverler tarafından merak ediliyor. İlk kez katıldığı organizasyonda henüz galibiyeti bulunmayan Ay-yıldızlılar, Slovenya karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor.

SLOVENYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slovenya-Türkiye mücadelesi 5 Haziran Çarşamba günü sabah saat 09.30'da başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı kadroda yer alıyor.