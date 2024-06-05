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Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi maçı!

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#Milletler Ligi#Slovenya-Türkiye#Slovenya-Türkiye Hangi Kanalda
Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda FIVB Milletler Ligi maçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 10:06

 A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabında Slovenya'yla karşılaşıyor. "Filenin Efeleri" Milletler Ligi'nde Slovenya'yla karşılaşacak. Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını bugün Slovenya'yla yapıyor. Milli takımda sakatlıkları sebebiyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı gibi isimler kadroda yer almıyor. Peki, Slovenya-Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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FIVB Milletler Ligi organizasyonunun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştiriliyor. A Milli Erkek Voleybol Takımımız ise bugün Slovenya ile karşı karşıya geliyor.  Slovenya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta? sorusu da sporseverler tarafından merak ediliyor. İlk kez katıldığı organizasyonda henüz galibiyeti bulunmayan Ay-yıldızlılar, Slovenya karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor.

SLOVENYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slovenya-Türkiye mücadelesi 5 Haziran Çarşamba günü sabah saat 09.30'da başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı kadroda yer alıyor.

 

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