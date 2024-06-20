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Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Slovenya Sırbistan maçı canlı yayın bilgisi

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#Slovenya - Sırbistan Maçı#EURO 2024#Slovenya - Sırbistan Maçı Ne Zaman
Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Slovenya Sırbistan maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 10:53

EURO 2024 heyecanı bugün C Grubu’nda yer alan Slovenya Sırbistan maçı ile devam edecek. Karşılaşmayı Roman hakem Istvan Kovacs yönetecek. Sırbistan ilk maçında İngiltere’ye mağlup olurken, Slovenya Danimarka ile berabere kalmıştı. Peki, Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Slovenya Sırbistan maçı canlı yayın bilgisi

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Fenerbahçe’nin sevilen futbolcusu Dusan Tadic’in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, Slovenya ile karşı karşıya geliyor. C Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna adını yazdıracak. Slovenya C Grubunda 1 puanda, Sırbistan ise henüz puan alamadı. Maçı Roman hakem Istvan Kovacs yönetirken Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ile Ovidiu Artene yapacak. Peki, Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Slovenya Sırbistan maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

SLOVENYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovenya - Sırbistan maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Slovenya: Bijol, Janza, Stojanovic, Oblak, Karnicnik, Drkusic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko

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Sırbistan: Milenkovic, Pavlovic, Rajkovic, Veljkovic, Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Gudelj, Mladenovic, Tadic, Mitrovic, Vlahovic

 

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#Slovenya - Sırbistan Maçı#EURO 2024#Slovenya - Sırbistan Maçı Ne Zaman

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