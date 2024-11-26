Slovan Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Slovan Bratislava AC Milan maçı muhtemel 11'ler

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Şampiyonlar Ligi heyecanı günün maçları ile devam ediyor. Bu akşam futbolseverlerin yakından takip ettiği Slovan Bratislava - Milan maçı oynanacak. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgileri maç saati yaklaşırken araştırılıyor. Peki, Slovan Bratislava Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Slovan Bratislava Milan maçı canlı izle detayları...

Slovan Bratislava - Milan maçı ne zaman?

Slovan Bratislava Milan maçı 26 Kasım Salı akşamı TSİ 20:45'te oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor'da naklen yayınlanacak.

Slovan Bratislava - Milan muhtemel 11'ler

Slovan Bratislava: Takac, Bajric, Kashia, Wimmer, Blackman, Ignatenko, Savvidis, Mak, Barseghyan, Tolic, Strelec

AC Milan: Maignan, Emerson, Thiaw, Gabbia, Hernandez, Fofana, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao, Morata