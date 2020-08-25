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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 00:31 | Son Güncelleme:

Slovan Bratislava ile Priştine koronavirüs nedeniyle Avrupa'dan elendi

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Slovan Bratislava ile Priştine koronavirüs nedeniyle Avrupa'dan elendi
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Takımlarında yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slovakya ekibi Slovan Bratislava, Avrupa Ligi'nde ise Kosova temsilcisi Priştine, iptal edilen eleme maçlarını hükmen 3-0 kaybederek organizasyonlardan elendi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Slovan Bratislava, Avrupa Ligi ön eleme turunda ise Priştine takımında maç öncesi yapılan testlerde yaşanan Kovid-19 vakaları nedeniyle takımların rakipleriyle iptal edilen karşılaşmalarının 3-0 aleyhlerine sonuçlandığı ve turnuvadan elendiği belirtildi.

Slovakya ekibini eleyen Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak. Priştine'yi eleyen Cebelitarık ekibi Lincoln Red Imps ise Avrupa Ligi 1. eleme turunda Lüksemburg'un Union Titus Petange takımıyla mücadele edecek.

Slovan Bratislava ile Priştine koronavirüs nedeniyle Avrupadan elendi

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