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Slovakya'dan Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar'a müjde! 'Kesinlikle...'

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#Transfer#Milan Skriniar#Fenerbahçe
Slovakyadan Fenerbahçenin yeni transferi Milan Skriniara müjde Kesinlikle...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 16:18

Fenerbahçe, ara transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmış ve Diego Carlos'un ardından Slovak yıldız Milan Skriniar'ı Paris Saint Germain'den transfer etmişti. Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transferi hem yurt içinde hem de yurt dışında gündem yaratırken, konuya ilişkin Beşiktaş'ın ve Slovakya'nın unutulmaz futbolcularından Miroslav Karhan konuştu. Slovak efsane, yaptığı konuşmada Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'deki geleceği hakkında önemli detaylar verdi. İşte o röportaj...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar hakkında Slovak efsane Miroslav Karhan önemli açıklamalarda bulundu. Slovak futbol adamı, ülkesinin basınına kendisine yöneltilen Skriniar'a dair sorular içtenlikle yanıtladı.

Škriniar'ın yarım sezonluğuna Fenerbahçe'ye kiralanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Oynayacağı takıma gidiyor. Bu onun ve milli takım için en önemli haber. Bir an önce normal maç ritmine geçmesi önemli olacak.

Yaklaşık 6 aydır yedek kulübesindeydi, zor olmayacak mı?
Alışması biraz zaman alacak. Görünüşe göre yeni takımının sabırlı olması ve yeni ortamına alışması için ona zaman vermesi gerekecek.

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'PSG HAYATININ TRANSFERİ DEĞİLDİ'
Škriniar belki de hayatının transferini PSG'ye giderek yaptı ama yavaş yavaş ilk 11'deki yerini kaybetti. Bir futbolcu için hayalindeki takımda işlerin yolunda gitmemesi ne anlam ifade ediyor?
Ben buna hayatının transferi diyemem. Inter, PSG'den daha iyi bir kulüp. İtalya Serie A, Fransa Lig 1'den daha kaliteli. Maddi açıdan bakarsak, önemli bir transfer sayılabilirdi ancak yeni bir takıma transfer olmuşsanız ve yavaş yavaş ilk 11'deki yerinizi kaybederseniz işin kesinlikle kolay olmaz.

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Sakatlığının ona zararı oldu ve sonrasında yedek kulübesinde oturdu. Şans bekledi. Bu konuya dair yorumunuz nedir?
Üç ya da dört hafta boyunca oynamadığımı ve takım arkadaşlarımın maça çıkmasını izlediğimi hatırlıyorum. Bu benim için büyük bir sorundu. Geri dönüşte rekabet etmek kolay değil. Ayrıca, PSG'de ilk 11'de oynama potansiyeli olan 20 oyuncu var.

Škriniar'ın Inter'den PSG'ye transferi bir hata mıydı?
Bence evet. Inter Paris'ten daha güçlü bir takım. Takımlar arasındaki rekabetin ve rekabetin kalitesi de daha fazladır.

Slovakyadan Fenerbahçenin yeni transferi Milan Skriniara müjde Kesinlikle...


'KESİNLİKLE OYNAYACAK!'
Türkiye ligi oldukça kaliteli bir lig. Škriniar tekrar formasına kavuşabilecek mi?
Kesinlikle oynayacağını düşünüyorum. Sonrasında kendine olan güveni artacak ve bu da milli takım için iyi bir haber. Bu yılki Milletler Ligi'nde kendisi de istediği kadar oynayamadığını itiraf etti.

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Artık Fenerbahçe'de özgüvenini yeniden kazanması gerekiyor çünkü Slovakya 2026 Dünya Kupası'na katılmayı bekliyor. O formda olduğunda milli takım da daha iyi oynuyor.

Miroslav Karhan'ın milli takım kaptanı olarak halefi için tavsiyeleri var mı?
Fenerbahçe'de sadece futbola konsantre olmalı çünkü İstanbul'da eğlenmek için çok imkan var.

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#Transfer#Milan Skriniar#Fenerbahçe

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