Slovakya ve Kosova cephesinden A Milli Takım yorumları: 'Çok güçlü bir takım'

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Slovakya Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Simone Bonomi, "Her şeyden önce finale yükselmeyi umuyoruz ama önce oynamamız gereken bir yarı final maçımız var. Kosova'yı geçersek finalde Türkiye-Romanya maçının galibiyle karşılaşacağız. Türkiye, kesinlikle çok güçlü bir takım ve Kenan Yıldız ile Arda Güler gibi çok iyi genç oyunculara sahip." dedi.

Bonomi, "Bir İtalyan olarak tabii ki Hakan Çalhanoğlu'nun değerinin farkındayım. Aynı şekilde İtalyan teknik direktörlerin değerinin de. Dolayısıyla Türkiye, mükemmel bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ile finalde karşılaşmamız halinde bunun kesinlikle zorlu bir mücadele olacağını söyleyebilirim." diyen İtalyan teknik adam, "Tabii ki kağıt üzerinde fark ortada, çünkü dediğim gibi Türkiye mükemmel oyuncularla temsil edilen bir milli takım ancak biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

Play-off finaline yükselmeleri durumunda iç saha avantajına sahip olmalarıyla ilgili Bonomi, "Çok büyük bir avantaj değil, kesinlikle küçük bir avantaj. Yine de kendi taraftarınız önünde oynamak, rakip taraftarlarla dolu bir stattan kesinlikle daha iyi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'ın Türk futboluna hakim olması hakkında ise Bonomi, "Sanırım bu bize fayda sağlayabilir. Milan Skriniar'ın da yardımları katkı yapabilir ama hepimiz Türkiye'yi tanıyoruz. Tabii Milan da bize öneriler verirse, elbette bunu iyi karşılarız." dedi.

- Foda: "Türk Milli Takımı, son yıllarda yeni teknik direktörüyle çok iyi oynuyor"

Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Franco Foda ise "Bizim için şu an en önemli şey, play-off yarı finalindeki rakibimiz Slovakya'ya konsantre olmak. Bu maçı kesinlikle kazanmak istiyoruz. Daha sonra Türkiye'nin, Romanya'yı yenmesine bağlı olarak karşılaşabiliriz." dedi.

"Türk Milli Takımı, son yıllarda yeni teknik direktörüyle çok iyi oynuyor." diyen Foda, şunları kaydetti:

"Türkiye, Real Madrid'deki Arda Güler, Juventus'taki Kenan Yıldız veya Inter'deki Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncularla çok çok iyi bir takım oldu. Çok iyi, güçlü bir takım, savunmada çok iyi organize oluyor. Avrupa Şampiyonası'nda da Avusturya karşısında defansif anlamda çok iyi pozisyon aldıklarını gördüm. Çok sağlam bir takım, özellikle hücumda olağanüstü bir kaliteye sahipler. Bire bir pozisyonlarda ise teknik olarak çok yetenekli bir takım. Bizim için zor olacak ama en önemlisi Slovakya'ya karşı kazanmamız."

Finale kalmaları halinde saha avantajına sahip olacaklarının hatırlatılması üzerine Alman teknik adam, "Slovakya maçını kazanırsak Türkiye ile kendi sahamızda oynamamız çok çok önemli. Bu kesinlikle bizim için bir avantaj. Türkiye'de birçok kez Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı da oynadım. Türkiye'de oynadığınızda atmosferin nasıl olduğunu, taraftarların nasıl etkilediğini biliyorum. Ancak kendi evimizde oynayacağız, özellikle kendi sahamızda uzun süredir yenilmiyoruz. Kosova'da, Priştine'de özel bir atmosfer var, taraftarlar takımımıza enerji veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabı yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta yapılacak.