Slovakya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Slovakya Ukrayna maçı canlı yayın bilgisi

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Avrupa Şampiyonası'nda bugün E Grubu Slovakya Ukrayna mücadelesi gerçekleşecek. Slovakya grupta oynanan ilk karşılaşmada Belçika’yı 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmak için önemli bir adım atmıştı. Slovakya Ukrayna karşısında kazanarak son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Ukrayna ise Romanya mücadelesinde 3-0 kaybetmişti. Slovakya maçı ile çıkış yakalamayı hedefliyor. İki ülkenin bugüne dek yaptığı karşılaşmalarda Ukrayna'nın üstünlüğü bulunuyor. Peki, Slovakya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya Ukrayna maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

SLOVAKYA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovakya Ukrayna maçı 21 Haziran Cuma TSİ 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçlarda Slovakya, Belçika'yı 1-0 mağlup etmişti. Ukrayna ise Romanya'ya 3-0 yenilmişti.

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Slovakya ve Ukrayna daha önce 8 kez karşılaşmıştı. Müsabakaların 3'ünü Ukrayna, 2'sini ise Slovakya kazandı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.