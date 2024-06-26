Slovakya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Slovakya Romanya maçı canlı yayın bilgisi

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EURO 2024 heyecanı son 16 turu için devam ediyor. E Grubu’nda oynanacak Slovakya - Romanya karşılaşmasına Frankfurt Arena ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Rafael Folyn’in yapacak. Peki, Slovakya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya Romanya maçı hangi kanalda? İşte detaylar..

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 Slovakya Romanya maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Slovakya: Skriniar, Hancko, Dubravka, Pekarik, Vavro, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.

Romanya: Burca, Bancu, Nita, Ratiu, Draguşin, Marius Marin, Man, Razvan Marin, Stanciu, Mihaila, Draguş.