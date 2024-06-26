×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Slovakya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Slovakya Romanya maçı canlı yayın bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#Slovakya - Romanya Maçı#Slovakya - Romanya Maçı Ne Zaman#EURO 2024
Slovakya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Slovakya Romanya maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 10:20

Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 son grup maçları ile devam ediyor. Günün karşılaşmaları arasında E grubunda mücadele eden Slovakya Romanya maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın galibi üst turu garantileyecek. E grubunun diğer mücadelesinde ise Belçika Ukrayna arasında gerçekleşecek. Peki, Slovakya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Slovakya Romanya maçı canlı yayın bilgisi...

Haberin Devamı

EURO 2024 heyecanı son 16 turu için devam ediyor. E Grubu’nda oynanacak Slovakya - Romanya karşılaşmasına Frankfurt Arena ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek. Yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Rafael Folyn’in yapacak. Peki, Slovakya - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta? Slovakya Romanya maçı hangi kanalda? İşte detaylar..

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024 Slovakya Romanya maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Slovakya: Skriniar, Hancko, Dubravka, Pekarik, Vavro, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.

Romanya: Burca, Bancu, Nita, Ratiu, Draguşin, Marius Marin, Man, Razvan Marin, Stanciu, Mihaila, Draguş.

Gözden KaçmasınGürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 F Grubu Gürcistan Portekiz maçı canlı anlatımGürcistan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 F Grubu Gürcistan Portekiz maçı canlı anlatımHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Slovakya - Romanya Maçı#Slovakya - Romanya Maçı Ne Zaman#EURO 2024

BAKMADAN GEÇME!