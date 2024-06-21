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Slovakya 1-2 Ukrayna (EURO 2024 maç özeti)

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#EURO 2024#Slovakya - Ukrayna Maçı#Slovakya - Ukrayna Maçı Ne Zaman
Slovakya 1-2 Ukrayna (EURO 2024 maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 17:50

EURO 2024 E Grubu maçında Ukrayna, Slovakya'yı geriden gelip 2-1 mağlup etti.

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EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Merkur Spiel Arena'da oynanan maçı Ukrayna 2-1 kazandı.

Slovakya, 17. dakikada Schranz'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıda temposunu arttıran Ukrayna 54. dakikada Shaparenko ile eşitliği yakaladı, 80. dakikada Yaremchuk ile öne geçti ve maçı kazandı.

Bu sonucun ardından Ukrayna puanını 3'e yükseltti, Slovakya ise 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Belçika ile Romanya yarın karşı karşıya gelecek.

SLOVAKYA 1-2 UKRAYNA

GOLLER: 17' Schranz, 54' Shaparenko, 80' Yaremchuk

 

İLK 11'LER

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Pekarik, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin.

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko, Shaparenko, Brhazko, Sudakov, Yarmolenko, Mudryk, Dovbyk.

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