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Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik: “Fenerbahçe ile kıyaslanabilecek kulüpler değiliz”

#Slovacko#Fenerbahçe#Svedik

Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, “Fenerbahçe gibi bir kulüple ilk defa oynuyoruz ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, kıyaslanabilecek kulüpler değiliz. Biz yüzde yüzümüzü de versek bu karşılaşmada kazanmamızın bir garantisi yok” dedi.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çekya temsilcisi Slovacko’da Teknik Direktör Martin Svedik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çek gazetecinin, "Daha önce basına yansıyan, 'Fenerbahçe'yi eleyeceğiz' diye bir açıklama vardı, bunun kaynağı nedir?" sorusuna yönelik Svedik, "Açıkçası bunun internette dolaşan bir şaka olduğun düşünüyorum. Nereden çıktığını bilmiyorum. Biz Fenerbahçe gibi bir kulüple ilk defa oynuyoruz ve Fenerbahçe'nin tesisini, büyüklüğünü, oyuncularının kalitesini göz önüne aldığımızda, kıyaslanabilecek kulüpler değiliz. Biz yüzde yüzümüzü de versek bu karşılaşmada kazanmamızın bir garantisi yok. Bu yeterli olmayabilir. Dolayısıyla hal böyleyken özgüvenli bir şekilde böyle ifadeler kullanmamız söz konusu olamaz, asla benim kullandığım ifadeler değil” ifadelerini kullandı.

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"Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim"

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile yaptığı maçları izleyip izlemediği sorulan teknik adam, "O maçları izlemeyi bile düşünmedim. Çünkü Fenerbahçe'nin yeni hocası ve yeni oyuncuları var. Farklı bir stili var. Bu maça hazırlanmadan önce Dinamo Kiev maçlarını baz aldım” şeklinde konuştu.

Seçme şansı olması durumunda bir önceki maçta karşılaşan Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'den hangisini rakip olarak tercih edeceği sorulan Svedik, şu yanıtı verdi:

"Bunu daha önce de belirtmiştim. Fenerbahçe her iki maçta da daha iyi oynayan taraftı, kırmızı karta kadar. Fenerbahçe daha iyiydi, kırmızı karttan sonra oyun şekli değişti ve sonrasında bu şekilde oldu. Takım kaptanımız Kadlec, eski bir Fenerbahçeli. Bana Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylemişti. Bu açıdan baktığınızda ben Dinamo Kiev ile karşılaşmak isterdim. Kaptanımızın tuttuğu takımla karşılaşmak istemezdim. Ama bu sahaya çıkacak olmak da bizim için çok büyük bir fırsat. Zaten rakibinizi seçemiyorsunuz, ona göre kura çekiliyor ve karşılaşmaya çıkıyorsunuz."

“Maçlardan önce dizilime karar veriyoruz”

Yarın ki maç için özel bir taktiği olup olmadığı sorusuna karşılık olarak Svedik, "Sabit bir taktik yok. Rakibe göre değişiyor. O an nasıl ekarte edebileceğimize göre, oyun stilimize göre, üçlü veya dörtlü defansla sahaya çıkabiliyoruz. Asıl güvendiğimiz şey oyuncularımız, stratejimiz. Dizilime maçlardan önce dizilime karar veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Slovacko#Fenerbahçe#Svedik

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