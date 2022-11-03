Canlı anlatım: Slavia Prag-Sivasspor maçı

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Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 10 puanla lider durumda bulunan Sivasspor, deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Slavia Prag 0-1 Sivasspor

Gol: 28' Max Gradel (P)

G GRUBU CANLI PUAN DURUMU

1 - Sivasspor: 13 puan 5 averaj

2- Cluj: 10 puan 0 averaj

3- Slavia Prag: 7 puan -2 averaj

4- Ballkani: 4 puan -3 averaj

İLK 11'LER

Slavia Prag: Kolar, Masopust, Ousou, Kacharaba, Jurasek, Tiehi, Dorley, Olayinka, Lingr, Ewerton, Sor

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Goutas, Appindangoye, Ziya, Ulvestad, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Angielski

DEPLASMANDAKİ İKİ MAÇI DA KAZANDI

Sivasspor, bu sezon Konferans Ligi deplasmanlarında oynadığı iki maçı da bir farkla kazandı. Konferans Ligi gruplarında çıktığı maçlarda yaptığı ortaların devamında 24 şut çeken Slavia Prag, turnuvada Fiorentina'nın ardından en yüksek sayıya ulaşan takım olsa da henüz bu şekilde gol kaydedemedi. Konferans Ligi'nde en fazla kurtarış yapan iki kaleciden biri olan Ali Şaşal Vural, grup aşamasında maça çıkan file bekçileri arasında en yüksek kurtarış oranına sahip olan isim.

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SLAVİA PRAG - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ŞİFRELİ Mİ?

Slavia Prag - Sivasspor maçı saat 20:45'te başladı. Mücadele EXXEN ve TV 8.5 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.