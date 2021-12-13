Slavia Prag nerenin takımı? Slavia Prag hakkında bilgiler

SK Slavia Prag Çek Ligi'nde mücadele eden ve Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. 1892'de kurulan bu kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.
Tarih boyunca almış olduğu başarılar şu şekildedir;
Mitropa Kupası - 1938
Çekoslovakya ligi - 1925, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1936/37, 1946/47
Çek Ligi - 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1995/96, 2007/08, 2008/09, 2015/16, 2018/19, 2019/20
Çek kupası - 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1941, 1942, 1945, 1974, 1996–97, 1998–99, 2001–02, 2017–18, 2018–19
Bohemia şampiyonası - 1918, 1924
Championship ČSF - 1913, 1915
Bohemia kupası - 1922, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1935, 1941
Charity kupası - 1908, 1910, 1911, 1912
Ondrášovka Kupası - 1941, 1942, 1945, 1974, 1997, 1999, 2002
Intercup - 1970, 1972, 1977, 1978, 1986, 1992, 1993