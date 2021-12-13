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Slavia Prag nerenin takımı? Slavia Prag hakkında bilgiler

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Slavia Prag nerenin takımı Slavia Prag hakkında bilgiler

Slavia Prag nerenin takımı sorusu, Fenerbahçe ile gerçekleşen eşleşmenin ardından merak konusu olmaya başladı. Slavia Prag hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok futbolsever, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Slavia Prag nerenin takımı? İşte, o konuda bazı detaylar

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SK Slavia Prag Çek Ligi'nde mücadele eden ve  Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. 1892'de kurulan bu kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.

Tarih boyunca almış olduğu başarılar şu şekildedir;

Mitropa Kupası - 1938

Çekoslovakya ligi - 1925, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1936/37, 1946/47

Çek Ligi - 1939/40, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1995/96, 2007/08, 2008/09, 2015/16, 2018/19, 2019/20

Çek kupası - 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1941, 1942, 1945, 1974, 1996–97, 1998–99, 2001–02, 2017–18, 2018–19

Bohemia şampiyonası - 1918, 1924

Championship ČSF - 1913, 1915

Bohemia kupası - 1922, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1935, 1941

Charity kupası - 1908, 1910, 1911, 1912

Ondrášovka Kupası - 1941, 1942, 1945, 1974, 1997, 1999, 2002

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Intercup - 1970, 1972, 1977, 1978, 1986, 1992, 1993

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