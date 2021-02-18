Slavia Prag Leicester City maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda?

Leicester City'de milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder kadroda yer alıyor. Menajer Brendan Rodgers yaptığı açıklamada Ricardo Pereira, James Justin, Timothy Castagne, Wesley Fofana ve Ayoze Perez'in sakatlıkları sebebiyle Prag'da götürülmeyeceğini söylemişti.

Leicester City son olarak sahasında Liverpool'u 3-1'lik skorla geçerek UEFA Avrupa Ligine moralli geliyor.

Slavia Prag ise lige oynadığı 19 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi ve 51 puanla en yakın rakibine 10 puan fark atmış durumda liderliğini sürdürüyor.

SLAVİA PRAG LEİCESTER CİTY MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slavia Prag Leicester City maçı bu akşam 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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