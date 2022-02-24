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Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Slavia Prag#Fenerbahçe#Uefa
Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Slavia Prag Fenerbahçe maçı, Sarı Lacivertli temsilcimizin UEFA Konferans Ligi'ndeki ilerleyişinde kritik bir önem arz edecek. İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında üstünlük sağlayarak bir üst tura çıkmaya çaba gösterecek. Peki, Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Slavia Prag Fenerbahçe maçı ile UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu karşılaşmadan farklı galibiyet elde etmesi halinde bir üst tura çıkma şansı yakalayacak olan Fenerbahçe, tüm kozlarını sahaya yansıtacak. Peki, Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

SLAVİA PRAG FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi rövanş maçında Slavia Prag, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 24 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi yaptığı açıklamada turu geçeceklerini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve golcü oyuncu Serdar Dursun UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak konuşan Serdar Dursun, maçın öneminin farkında olduklarını belirterek, "Türkiye ve Fenerbahçe olarak galibiyet için geldik. Ülke puanı için çok önemli bir maç. Rakibi iyi analiz ettik. Perşembe akşamı inşallah buradan galibiyetle ayrılacağız. Kendimi her maça ilk maçım gibi hazırlıyorum. Hocamızın şans vermesi halinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sezonun geri kalanında daha fazla katkı vererek Fenerbahçe’yi üst sıralara taşımak istiyorum. Deplasmanda 1-0’da bile uzatmalara gidebilecek bir maç oynayacağız. Şansımız elbette var. Ligde istediğimiz yerde değiliz. Bu tür maçlar oyuncular için kendisini ispat etmek için bir fırsat ve biz de bu fırsatı değerlendirip turu geçeceğiz” dedi.

"OYUNUMUZU OYNAYIP, MAÇI KAZANACAĞIZ"
Teknik Direktör İsmail Kartal ise ilk maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, “Üçüncü bölge ve ikinci bölgedeki geçişlere iyi çalışmıştık ama geri düştük, beraberliği yakalamışken, oyunda dengeyi kurduktan sonra üst üste beklemediğimiz goller yedik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Deplasman averajının olmadığı turnuvada oyunumuzu oynayıp maçı kazanacağız. Umut ediyorum ki turu geçen biz oluruz ve taraftarlarımızı mutlu ederiz” diye konuştu.

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“ARDA’YI KORUYACAĞIZ”
Genç oyuncu Arda hakkında da açıklamalarda bulunan Kartal, “Arda Fenerbahçe’mizin altyapıdan yetişen tüm oyuncuları gibi çok değerli. Bu oyuncularımızı çabuk kaybetmek istemiyoruz ve bunun için onu koruyacağız. Oynayacağı ve oynamayacağı maçlar olacaktır. Artık A takım oyuncusu referansına sahip. Onu korumak için onu oynatabileceğimiz maçlarda oynatmalıyız. Perşembe akşamı oyunda Fenerbahçe’nin karakter koyacağını ve kazanmak için şansımızın büyük olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"İRFAN CAN TAM OLARAK HAZIR DEĞİL"
Sakatlıktan yeni çıkan İrfan Can Kahveci ve Kim Min-Jae hakkında da konuşan sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü, “İrfan ile görüştüm, tam olarak hazır değil ama oyunun belli bir bölümünde katkı sağlayabileceğini söyledi ve kendisini kadroya dahil ettik. Tüm oyuncularımın hazır olması elbette çok önemli. Rotasyon yaparak devam ediyoruz. Lig ve Avrupa maçlarında değişik oyuncularla oynuyoruz. Elbette hücum hattımızın tamamen iyi durumda olması bizim için önemli bir avantaj. Kim ise sakatlıktan yeni çıkıyor. İlk kez bugün antrenmana çıkacak. Bu antrenman yarınki maça takımın moral motivasyonunu hazırlamak için kullanacağımız bir antrenman olacak“ dedi. 

 

 

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#Slavia Prag#Fenerbahçe#Uefa

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