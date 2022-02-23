Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte müsabakadan son bilgiler

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ikinci müsabakasında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelenin detayları da başta Fenerbahçeli olmak üzere pek çok futbolsever tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Slavia Prag-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunun ilk maçında konuk ettiği Slavia Prag'a 3-2 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ikinci maçında 24 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak.

Eden Arena'da oynanacak Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

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Deplasman golü avantajı kaldırıldığı için F.Bahçe’nin, Çekya’da alacağı her türlü tek farklı galibiyette maç uzatmaya gidecek. Sarı lacivertlilerin turu geçmeleri için 2 farklı galip gelmeleri gerekiyor.

Beraberlik veya yenilgi halinde Slavia tur atlayacak.