Slavia Prag cephesinden Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: 'Baros'un oğlu şans getirdi'

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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Slavia Prag'da yardımcı antrenör Jaroslav Köstl, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jaroslav Köstl'in sözleri;

2 gol yememiş olmayı arzulardık ama Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Her şey bitmiş değil. 1 maç daha var. Bir avantajla evimize dönüyoruz, çok mutluyuz

ELİMİZDEN GELDİĞİNDE DEĞERLENDİRDİK

Arkada normalde bulamayacağımız alanlar ve 3'e 1, 3'e 2 pozisyonlar bulduk. Elimizden geldiğince değerlendirdik

BİZE ŞANS GETİRDİ

Milan Baros'un oğlu bugün bize şans getirdi. Üzerinde Slavia Prag forması vardı. Bize şans getiren unsurlardan biri küçük Patrick'ti.