Slavia Prag-Arsenal rövanşı Cüneyt Çakır'ın

Çekya’nın başkenti Prag’daki Eden Arena Stadyumu’nda 15 Nisan Perşembe günü TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

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