Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi maç özeti)

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UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Eden Arena'da oynanan maçı temsilcimiz 2-1 kazandı.

Slavia Prag 7. dakikada Chory ile öne geçti. Fenerbahçe'nin geri dönüş sayılarını 35. dakikada Edin Dzeko ve 85. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

Turnuvada 3 maç sonra kazanan ve ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 8'e yükseltti. Slavia Prag ise 4 puanda kaldı.

Slavia Prag 1-2 Fenerbahçe

GOL: 7' Chory, 35' Dzeko, 85' En Nesyri

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Lukas Provod'un ceza sahasına yerden pasında Tomas Chory tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Diouf'un sol kanattan sert ortasında Doudera kafayı vururken top üst ağlarda kaldı.

30. dakikada Provod'un sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya koşu yapan Doudera'nın gelişine vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

35. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Edin Dzeko, rakibinden sıyrılarak kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada Szymanski, Dorley'den şık bir çalımla sıyrılarak topla ilerledi ve ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kinsky'de kaldı.

72. dakikada hızlı kullanılan taç atışı sonrası topla buluşan Diouf'un son çizgiden ortasında Doudera altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

80. dakikada ceza sahasına giren Doudera, topu içeriye çevirirken kaleci Livakovic meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

85. dakikada sol kanattan Mert Müldür'ün arka direğe ortasında Tusan Tadic'in gelişine pasında Youssef En-Nesyri'nin kale önünde yaptığı vuruşta top kaleci Kinsky'e de çarparak ağlarla buluştu. 1-2