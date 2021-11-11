Slaven Bilic'ten 'yabancı sınırı' için Türkiye örneği!

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Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu an Beijing Guoan'da teknik direktörlük yapan Slaven Bilic, Rus basınına önemli açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE İÇİN DE GEÇERLİ'

Yabancı sınırı hakkında yorum yapan Bilic, "Farklı ülkelerde çalıştım ve birçok şeyle karşılaştım. Hatta bu konuyla ilgili seminerlere de katıldım. Örneğin Türkiye ve Rusya hakkında konuşacak olursak, çok sayıda yetenekli oyuncu var. Para var ama takımların seviyesi aşağıda. Rusya'da Dünya Kupası dönemlerinde istisnalar yaşandı ama istikrar ve tutarlılık yok. Çünkü Rus oyuncular seviyeleri hangi durumda olursa olsun, kadroda kesinlikle yer bulacaklarına inanıyorlar. Bu aynı şekilde Türkiye için de geçerli" dedi.

'DENGE ÇOK ÖNEMLİ'

Slaven Bilic sözlerini "Bu konuya dair birçok seminere katıldım ve yabancı sınırının iyi bir sonuca yol açmadığı sonucuna vardım. Denge çok önemli. Sınır koymak çözüm değil. Belki kriter eşliğinde yumuşatabilirsin ama keskin bir sınır çözüm değil. Bu benim fikrim" ifadeleriyle tamamladı.