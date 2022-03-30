Slaven Bilic'ten flaş Fenerbahçe ve Beşiktaş sözleri! Bir sonraki durağını açıkladı: 'Yeni görevim muhtemelen...'

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Daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Hırvat teknik adam Slaven Bilic, kariyerine yönelik kapsamlı bir röportaj verdi.

The Athletic'ten Roshane Thomas'a konuşan Bilic, bir sonraki görev yapacağı takımın İngiltere ya da Türkiye'den olacağını söylerken, isim vermeden Fenerbahçe'yle yaptığı transfer görüşmesini anlattı ve "Oraya gitmek istedim ancak Beijing Guoan başkanı izin vermedi" diye konuştu.

İşte Bilic'in röportajından öne çıkan noktalar;

"Teknik direktörlük uyuşturucu gibidir. Bir kere yaptıktan sonra bir daha başka bir şey yapmak istemezsiniz. Bu nedenle birçok teknik direktör ara vermeye sıcak bakmaz. Bir kere mola verirsen, birkaç hafta sonra sıkılırsın. Bu, bağımlılık yapan bir durum"

"Teknik direktörü olduğum ve futbolu bırakmış birçok oyuncu var. Bazıları benden teknik direktörlük için tavsiye istiyor. Onlara, 'Futbolun içinde kalmak önemli ama teknik direktörlük kolay bir şey değil. Daha az baskının olduğu, sportif direktörlük gibi görevler de var' diyorum"

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"10 YILLIK KARİYERİMDE 2. KEZ ARA VERDİM"

"Bu dönemde çok sık düşünme fırsatı buldum. Tüm teknik direktörlük kariyerimin iyi ya da kötü dönemlerini analiz ediyorum. Mesleğimiz çok yoğun ve tempolu. Görevdeyken bu analizi yapmaktan birçok teknik direktör hoşlanmaz ancak bazı şeyleri değerlendirmek için kısa bir ana ihtiyaç duyarsınız. 10 yıllık kariyerimde 2. kez ara verdim. İlk ara bana çok yardımcı oldu. Felsefemi sorgulamama ve taktikler, antrenmanlar oyuncularla iletişim gibi konulara ağırlık verdim. Birçok maç izleyip oyuncu araştırıyorum. Gelişmek istiyorum"

"BİR SONRAKİ DURAĞIM İNGİLTERE YA DA TÜRKİYE OLACAK"

"Teknik direktörlük kariyerimin çoğunu İngiltere ve Türkiye'de geçirdim. Oradaki insanlar beni seviyor ve ben o ülkelerde gerçekten iyi hissediyorum. Bir sonraki görevim muhtemelen İngiltere veya Türkiye'de olacak. Teknik direktör olarak ismimi buradan duyurdum."

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İSİM VERMEDEN FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİN ANLATTI: "GİTMEK İSTEDİM AMA..."

"Geçtiğimiz temmuz ayında üst düzey bir Avrupa kulübünden teklif aldım. Büyük bir kulüp ve oraya gitmek istedim. Başkanlarıyla 3 gün görüştüm. Ardından Beijing Guoan'ın sahibiyle konuştum ama gitmemi istemedi. Bu işi kabul etmeme izin vermesini istedim, zorladım ama vermedi. Sonra kendi kendime, 'Antrenmanları durduracak, greve gidecek biri değilsin. Sen bir teknik direktörsün. Sahtekar değilsin. Günün sonunda bu sözleşmeyi imzaladın, işini yap' dedim. Sorun çıkarmak istemedim. Başkan zeki bir adam, bu yüzden sezon sonuna kadar kalacağımı kabul ettik. 3 Ocak'ta ayrılmak istedim ve kulüp sahibi de bunu kabul etti."

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Neden artık frikik golü izleyemiyoruz? Duran top ustaları neler dedi? "Serdar Dursun'a sormanız lazım..."

Futbolda frikik golleri, en heyecan verici ve spektaküler goller sıralamasında her zaman üst sıralara yazılır. Çoğu insanın aklında desteklediği takımın veya sevdikleri bir futbolcunun frikikten bulduğu goller büyük yer kaplar. The Athletic'ten Mark Carey, Avrupa'nın 5 büyük liginde son 6 sezonda frikiklerin gole dönüşme istatistiklerini ve en iyi ortalamaya sahip frikikçileri kaleme aldı. Biz de Spor Arena olarak Türk futbol tarihinin en iyi frikikçilerinden Hami Mandıralı, Tümer Metin ve Ceyhun Eriş'e konuyla ilgili görüşlerini sorduk.

"BEN KULÜP TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

"Ocak ayında üst düzey bir milli takımdan teklif aldım. Reddettim, çünkü Dünya Kupası aralık ayında ve gelecek sene de aynı durumda olacaktım. 6 yıl Hırvatistan'ın hocası oldum. Harika bir deneyimdi ama kendimi kulüp teknik direktörü olarak görüyorum. Oyuncularla günlük olarak ilgilenmek istiyorum."

"PAYET'Yİ BEŞİKTAŞ'A GETİRMEK İSTEDİM"

"Dimitri Payet, West Ham'daki her gününden zevk aldı. Payet'yi Beşiktaş'a da transfer etmek için çok uğraşmıştık ama olmamıştı. Sonra West Ham'a gidince Payet'yi alabildik. David Sullivan, tanıdığı menajerlerden birinin Payet'yi temsil ettiğini söyledi. Bana isteyip istemediğimi sordu. Şaka zannettim. 'Hemen almalıyız' dedim. 3 gün içinde bu transferi bitirdik. Olumlu anlamda şok olmuştum."

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Mario Balotelli'den 'milli takım' sitemi! 'Kaybedilince hatırlanıyorum'

Adana Demirspor'un golcü oyuncusu Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'nda yer bulamaması ve ülkesinin Dünya Kupası'nda yer almayacak olmasını değerlendirdi.

"EN İYİ BILIC'İ GÖSTERMEDİM"

"En iyi Slaven Bilic'in henüz gelmediğine inanıyorum. Tutkum, enerjim ve tecrübem var. Kendimi iyi hissediyorum. Hazır hissediyorum. Tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum. Boş vakitlerimden keyif aldım ama dürüst olmak gerekirse biraz da mecburiydi. Kendimi sıfırladım ve ailemle vakit geçirdim. Şimdi kariyerimin bir sonraki adımı için sabırsızlanıyorum."